Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Шитюка до 31 жовтня без права на заставу

Суд у Миколаєві 4 вересня обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві відомого вченого, дослідника Голодомору Миколи Шитюка у виді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави. Про це повідомив прес-секретар Центрального райсуду міста Миколаєва Володимир Діденко, передає "Укрінформ".

"Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя Галина Подзігун ухвалила обрати підозрюваному у вбивстві відомого українського науковця Миколи Шитюка запобіжний захід у виді тримання під вартою до 31.10.2018 року", - сказав Діденко.

Він також зауважив, що судове засідання здійснювалось у закритому режимі, оскільки в матеріалах містяться відомості про особисте та сімейне життя чи обставини, які принижують гідність підозрюваного і потерпілого.

Як повідомлялося, 65-річного Миколу Шитюка було знайдено 1 вересня в зйомній квартирі зі смертельними ножовими пораненнями. Протягом доби поліція знайшла і затримала підозрюваного. Ним виявився 24-річний, раніше судимий, родич жертви. Злочин він скоїв на грунті неприязних конфліктних родинних стосунків.

Потерпілий – відомий вчений, він досліджував теми нищення української нації тоталітарним радянським режимом, працював над вивченням фактів масових репресій проти населення Півдня України. Працював в складі редакційно-видавничої групи "Реабілітовані історією" Миколаївської облдержадміністрації - шукав відповіді на питання, на які радянська влада наклала табу, та оприлюднював справжні факти, які десятиліттями до цього фальсифікувалися і ретельно приховувалися.