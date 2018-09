Трамп закликав відмовитися від силового звільнення сирійського Ідлібу

Щоб уникнути гуманітарної катастрофи, урядовим військам Сирії, а також Ірану та Росії варто відмовитися від силового звільнення провінції Ідліб на півночі країни, заявив президент США Дональд Трамп.

Про це він написав у своєму Twitter.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!