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У Чорному морі прикордонники РФ незаконно затримали риболовне судно з чотирма громадянами України

4 вересня, 2018 - 10:00
Фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Прикордонники ФСБ РФ незаконно затримали у Чорному морі маломірне рибопромислове судно з чотирма громадянами України.

Це сталося ще 28 серпня, повідомляє Головне управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі на офіційній сторінці у Facebook.

"До ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення від керівництва Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України про затримання 28.08.2018 року представниками «Пограничного управления ФСБ по Республике Крым» в акваторії Чорного моря українського риболовецького судна «ЯОД 2105» та членів його команди. Четверо українських рибалок утримуються на прикордонній заставі м. Севастополя дотепер", - поінформували у поліції.

Як зазначається, відкрито два кримінальні провадження - за ч.1. ст. 146-1 та ч.2. ст. 278 Кримінального кодексу України - за фактами захоплення судна та незаконного затримання чотирьох громадян України.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим. Встановлюються всі обставини, що мають значення для кримінальних проваджень.

Джерело: День

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