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У Києві на Печерську сталася стрілянина, поранений охоронець, - поліція

4 вересня, 2018 - 20:18
Фото facebook.com/UA.KyivPolice

Правоохоронці з’ясовують обставини стрілянини на столичному Печерську, у результаті чого поранення отримав охоронець ринку. Про це у вівторок, 4 вересня, повідомляє поліція Києва у Facebook.

"До чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на ринку пролунали постріли. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що конфлікт виник між охоронцем та двома невідомими.

"Охоронець зробив зауваження чоловікам, які розкидали блоки. Ті у відповідь висловили обурення й накинулися на опонента з кулаками. У розпалі бійки один із невідомих дістав зброю та зробив кілька пострілів. Після скоєного чоловіки відразу втекли", - зазначили у поліції.

Охоронця доправили до лікарні з пораненням обличчя та шиї.

Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями події.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.

Джерело: День

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