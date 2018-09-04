У Києві швидка допомога почала працювати у новому форматі

У Києві з першого вересня швидка почала працювати у новому форматі. Відтепер екстрену та невідкладну допомогу можна викликати за одним номером, пише "Новое время".

Бригади невідкладної медичної допомоги раніше були підпорядковані Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомила директор департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург.

Після підписання угоди між центром первинної медико-санітарної допомоги з Національною службою здоров'я України сімейні лікарі, педіатри та терапевти також зможуть надавати "невідкладну допомогу". В будні це буде відбуватись з 08:00 до 20:00, а в вихідні та святкові дні - з 9:00 до 15:00.

За її словами, нововедення дозволить поліпшити якість послуг, а також скоротити час госпіталізації пацієнтів. Тепер обидві служби можна буде викликати за єдиним номером 103, де фахівець-оператор буде орієнтуватися, яка саме з бригад повинна виїхати до пацієнта, додала Гінзбург.

Гінзбург також зазначила, що у центрі вже ведуться аудіозаписи усіх викликів і здійснюється контроль часу від отримання виклику до його виконання.

Як розповів завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені Богомольця професор Вадим Шипулін, злиття двох служб в одну структуру допоможе уникнути плутанини під час звернень пацієнтів.

На його думку, раніше між невідкладною та екстренною допомогами виникали конфлікти, хто саме має приїзджати на виклик. Інколи від таких суперечок пацієнт міг не дочекатись необхідної допомоги, додав Шипулін.

Об'єднання обох служб дійсно допоможе зробити виклик швидкої зручнішим, але це не допоможе у підвищенні кваліфікації самих лікарів у бригадах, заявив лікар невідкладних станів, колишній учасник бригади невідкладної допомоги Максим Іванов.

На його думку, оператори-фахівці, які будуть вирішувати, яку саме бригаду відправляти до пацієнта, мають замало досвіду, щоб коректно визначити сиптоми. Також проблеми є і у самих бригадах, додав Іванов.

"Бригади реорганізованих структур втратили більшу частину кадрів. Ніхто за копійчані гроші не погодиться працювати у таких умовах", - сказав Іванов.

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