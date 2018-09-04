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У Лондоні внаслідок атаки з отруйною речовиною постраждали троє людей

4 вересня, 2018 - 20:30
Фото Daily Express

На заході Лондона в результаті атаки з застосуванням отруйної речовини троє людей потрапили до лікарні. Про це у вівторок, 4 вересня, пише Independent.

Зазначається, що на місце події викликали правоохоронців, також згодом прибули медики та працівники надзвичайних служб.

"Ми отримали виклик о 14.16, була інформація про напад з кислотою. Працівники обстежили район, але підвищених показників хімічних речовин не виявили" - повідомили в пожежній бригаді Лондона.

У поліції повідомили, що поки невідомо, яку речовину використовували під час нападу.

Нападників затримати не вдалося.

Медики надали допомогу трьом постраждалим, яких потім госпіталізували.

Як повідомлялося раніше, 11 серпня у британському Солсбері на військовому заводі стався вибух, в результаті чого загинула людина, ще одна отримала серйозні поранення.

 

Джерело: День

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