У Лондоні внаслідок атаки з отруйною речовиною постраждали троє людей

На заході Лондона в результаті атаки з застосуванням отруйної речовини троє людей потрапили до лікарні. Про це у вівторок, 4 вересня, пише Independent.
Зазначається, що на місце події викликали правоохоронців, також згодом прибули медики та працівники надзвичайних служб.
"Ми отримали виклик о 14.16, була інформація про напад з кислотою. Працівники обстежили район, але підвищених показників хімічних речовин не виявили" - повідомили в пожежній бригаді Лондона.
У поліції повідомили, що поки невідомо, яку речовину використовували під час нападу.
Нападників затримати не вдалося.
Медики надали допомогу трьом постраждалим, яких потім госпіталізували.
Як повідомлялося раніше, 11 серпня у британському Солсбері на військовому заводі стався вибух, в результаті чого загинула людина, ще одна отримала серйозні поранення.