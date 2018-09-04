У Мінфіні вирішили не підвищити ставку доларових ОВДП понад 5,95%

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок, 4 вересня, зберегло ставку розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) на рівні 5,95% річних, хоча окремі покупці після зовнішнього розміщення Україною наприкінці серпня 6-місячних нот під 9,1% річних підняли ставки в заявках до 8% річних. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією на сайті відомства, воно відхилило шість заявок на $6,5 млн (за номіналом) на купівлю 9-місячних доларових паперів за ставками до 8% річних і чотири заявки на $2 млн на купівлю паперів із погашенням через 1,4 року за ставками до 6,95% річних.

У результаті обсяг продажу доларових ОВДП становив $12,61 млн.

На трьох аукціонах із розміщення гривневих паперів із погашенням від трьох місяців до року в очікуванні підвищення Нацбанком облікової ставки 6 вересня попит і продажі прогнозовано впали - до 14,96 млн грн. Ставка за всіма цими ОВДП була встановлена на рівні 18%, хоча раніше Мінфін намагався утримувати криву дохідності за річними інструментами на трохи нижчому рівні.