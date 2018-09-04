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У ПАР зіткнулися два потяги: Постраждали близько 100 людей

4 вересня, 2018 - 17:53
Фото Twitter

У вівторок, 4 вересня, у Південно-Африканській республіці (ПАР) у результаті зіткнення двох пасажирських потягів на півдні Йоганнесбурга постраждало близько 100 людей. Про це повідомляє Independent Online.

Як зазначають у виданні, зіткнення сталось близько 8 ранку.

"Служби швидкої допомоги розгорнули тимчасовий медпункт і розпочали огляд пацієнтів. Близько 100 осіб були оглянуті, вони отримали незначні або середнього ступеня тяжкості травми, і, на щастя, не було виявлено серйозних травм або смертельних випадків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзд "чотирьох столиць".

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