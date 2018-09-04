У Польщі слідча комісія Сейму перенесла дату допиту Туска у справі фінансової піраміди Amber Gold

Слідча комісія Сейму з розгляду питання щодо функціонування в Польщі фінансової піраміди Amber Gold вирішила перенести дату допиту у цій справі президента Євроради Дональда Туска з 2 жовтня на 5 листопада.

За словам голови цієї комісії, кандидата на посаду мера Кракова від правлячої партії PiS Малгожати Вассерманн, це зроблено для уникнення звинувачень у використанні допиту у виборчій кампанії, інформує rmf.fm.

«Я не хочу, щоб мене звинувачували у тому, що це є елементом моєї кампанії»,- заявила Вассерманн.

Поки що невідомо, чи з'явиться Туск на допит 5 листопада. Адвокат Туска Роман Гєртих зазначив, що його клієнт здивований цим рішенням. Він повідомив, що Туск готовий був прибути на допит 2 жовтня. Натомість, невідомо, чи службові обов'язки дадуть можливість Туску приїхати до Варшави 5 листопада.

Amber Gold - фінансова піраміда, яка функціонувала у Польщі в 2009-2012 роках. Компанія займалася фінансовими операціями, не маючи на це дозволу Комісії фінансового нагляду країни. Компанія таким чином обдурила 11 тис. вкладників. У 2012 році власника компанії та його дружину було заарештовано. Представники чинної влади вважають, що існування цієї піраміди впродовж трьох років було б неможливим без сприяння попередньої владної коаліції, зокрема екс-глави уряду Дональда Туска. Упродовж нетривалого часу в одній із компаній, яка належала Amber Gold, працював син Туска Міхал. Під час допиту на цій комісії Міхал Туск раніше наголосив, що у той час нічого не знав про злочинну діяльність Amber Gold.

Чинного президента Євроради Дональда Туска упродовж останнього часу вже кілька разів викликали на допит до польської прокуратури як свідка у кількох справах. У квітні та серпні минулого року його допитували у справах про співпрацю польської Служби військової контррозвідки із ФСБ Росії, а також у справі щодо неналежного проведення польською стороною судмедекспертизи жертв Смоленської катастрофи. Туск тоді не приховував, що ці виклики до прокуратури мають ознаки політичного переслідування з боку партії влади Ярослава Качиньського.

Перший тур місцевих виборів у Польщі відбудеться 21 жовтня, другий - 4 листопада.