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У Раді зареєстрували проект постанови щодо висунення Сенцова на Нобелівську премію миру

4 вересня, 2018 - 22:09
Фото: Shutterstock.com

У Верховній Раді 4 вересня зареєстровано проект постанови про заяву до норвезького Нобелівського комітету про висунення кандидатури українського кінорежисера, політв’язня в Російській Федерації Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Авторами документа є вісім народних депутатів від фракції "Блок Петра Порошенка" та ще двоє з "Народного фронту", повідомляється на сайті Верховної Ради.

Тексту проекту постанови на сайті поки що немає, проте зазначено, що його передано на розгляд керівництву.

Як повідомлялося, 28 серпня екс-президент Польщі, колишній лідер "Солідарності" Лєх Валенса подав кандидатуру політв'язня Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, Сенцов, незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії, 14 травня 2018 року оголосив голодування, вимагаючи звільнення усіх українців - політв'язнів Кремля.

Загалом у РФ та окупованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.

Джерело: День

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