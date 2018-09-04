У Раді зареєстрували проект постанови щодо висунення Сенцова на Нобелівську премію миру

У Верховній Раді 4 вересня зареєстровано проект постанови про заяву до норвезького Нобелівського комітету про висунення кандидатури українського кінорежисера, політв’язня в Російській Федерації Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Авторами документа є вісім народних депутатів від фракції "Блок Петра Порошенка" та ще двоє з "Народного фронту", повідомляється на сайті Верховної Ради.

Тексту проекту постанови на сайті поки що немає, проте зазначено, що його передано на розгляд керівництву.

Як повідомлялося, 28 серпня екс-президент Польщі, колишній лідер "Солідарності" Лєх Валенса подав кандидатуру політв'язня Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

Нагадаємо, Сенцов, незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії, 14 травня 2018 року оголосив голодування, вимагаючи звільнення усіх українців - політв'язнів Кремля.

Загалом у РФ та окупованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.