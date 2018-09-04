У РФ хочуть заборонити діяльність іноземних фондів, що борються з ВІЛ-СНІД

Мін'юст Російської Федерації пропонує заборонити некомерційні організаці (НКО) з іноземною участю боротися з ВІЛ-СНІДом без дозволу російської влади. Тим часом, кількість ВІЛ-інфікованих у РФ за 20 років істотно зросла, повідомляє DW.

У міністерстві зобов'язали НКО з іноземною участю погоджувати з владою програми профілактики ВІЛ-інфекції, що повністю або частково фінансуються з-за кордону. Відповідний законопроект розміщений на порталі проектів нормативних правових актів у понеділок, 3 вересня.

Якщо після заборони організація продовжить працювати, її, відповідно до ініціативи Мінюсту РФ, можуть ліквідувати.

За 2017 рік, згідно з даними російського Міністерства охорони здоров'я, в Москві в порівнянні з 2016-м на 20,4% - з 2400 до 2900 випадків - збільшилася кількість нових інфікованих ВІЛ.

За даними Федерального науково-методичного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Росспоживнагляду, загальне число зареєстрованих росіян з ВІЛ в 2017 році перевищило 1,22 млн осіб (живих і померлих). В кінці 2017 року у РФ проживало понад 944 тис. осіб з ВІЛ. Керівник центру Вадим Покровський вважає, що за 2017 рік кількість нових зареєстрованих випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію в РФ склало не менше 100 тисяч.