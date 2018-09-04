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У Румунії ввели обмеження для роботи журналістів у парламенті

4 вересня, 2018 - 16:26
Фото: parlament.ro

У румунському парламенті ввели обмеження для роботи операторів і журналістів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Digi24.

Повідомляється, що для журналістів було виділено обмежений простір для роботи.

Керівник департаменту внутрішніх справ парламенту країни Едуард Бакіде зазначив, що рішення обмежити простір для роботи журналістів було прийнято, як "адміністративний крок для кращого функціонування".

Додамо, сьогодні почалася парламентська сесія в румунській палаті депутатів.

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