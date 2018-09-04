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Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, громадський діяч, Герой України

У Швеції вперше у світі офіційно працевлаштували напівгуманоїдного робота

4 вересня, 2018 - 15:36
Фото: AP

У шведському відділенні великої туроператорської компанії прийняли в штат напівгуманоїдного робота.

Про це повідомляє Урядовий кур’єр з посиланням на іноземні ЗМІ.

Новий співробітник – робот Pepper – розпізнає оточуючих і реагує на емоції людей. Замість ніг у нього – система з невеликих коліщаток. На грудях закріплений 10-дюймовий планшет для відображення інформації або взаємодії з людиною.

Модель розуміє мову – його пам'ять містить близько 4 500 слів. Він може розмовляти, танцювати, підтримує бесіду і виконує прості доручення.

освід використання роботів вже був в круїзному і готельному бізнесі, але в офісі туроператора така техніка з'являється вперше.

За словами директора з персоналу компанії Елку Еллера, як і у будь-якого іншого співробітника у робота буде особистий обліковий запис і щоденні персональні обов'язки.

У найближчі місяці він почне працювати під керівництвом досвідченого наставника: після проходження стажування Pepper стане допомагати в роботі з клієнтами і партнерами фірми.ф

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