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У США в штаті Луїзіана через тропічний шторм "Гордон" оголосили НС

4 вересня, 2018 - 17:12
Фото Houston Chronicle

В американькому штаті Луїзіана через тропічний шторм "Гордон" оголосили надзвичайний стан. Про це повідомляє телеканал Fox News, передає "Укрінформ".

"Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс оголосив надзвичайний стан через тропічний шторм "Гордон", що насувається на узбережжя США", - йдеться у повідомленні.

За його словами, для ліквідації наслідків стихії 200 військових нацгвардії будуть розміщені у південно-східній частині штату, де очікується сильний дощ і вітер у вівторок.

Синоптики попереджають, що він може мати високий ступінь ризику для людей.

Як повідомлялося раніше, в Японії через найпотужніший за останні 25 років тайфун "Джебі" загинуло вже щонайменше шестеро осіб.

Джерело: Укрінформ

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