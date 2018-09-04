У Вінниці відбулися традиційні вересневі Стусівські читання

Сьогодні, 4 вересня, у роковини трагічної загибелі поета-шістдесятника, Героя України Василя Стуса вінничан об’єднали традиційні вересневі Стусівські читання "Доля і світла пам’ять Стуса". На майдані, який названий на честь поета-земляка, зібралися усі, кому не байдужі українська культура та національна ідея: політики, митці, учителі, письменники, науковці та студенти. Упродовж години вінницька інтелігенція та студентська молодь згадували про геніального поета, читали його вірші та проводили актуальні паралелі між минувшиною і сьогоденням.

"Ім’я Стуса увійшло в нашу історію як важливий чинник національного пробудження й самоусвідомлення, стало символом духовної незламності й свободи. На часі – глибоке пізнання поетичного доробку цього самобутнього митця. І не лише в українському літературному контексті, – говорить директор Вінницької обласної бібліотеки імені Тімірязєва Лариса Сеник. – Майже три десятиліття Стусівські читання традиційно проходять у січневі та вересневі дні на Вінниччині. Навіть коли ім’я великого поета-патріота Василя Стуса вимовлялося пошепки, вінничани вже вшановували його пам’ять, запалюючи поминальну свічку у стінах нашої бібліотеки".

Під час вересневих читань лунали не лише вірші Василя Стуса, вінницькі поети запропонували публіці власні ліричні твори, присвячені видатному земляку. Учасники згадували про важку долю Василя Стуса, його життєвий та творчий шлях, цитували його думки про незалежну Україну. Не обійшлося і без обговорення ситуації, яка виникла довкола фільму про Стуса. Особливо гарячі відгуки лунали на адресу торішнього адвоката поета Віктора Медведчука.

"Василь Стус – це титан свободи і сили духу, який не боявся виступити проти тоталітарної системи. І те, що сказав його колишній адвокат на фоні недавніх подій, свідчить – Стуса й досі бояться. Медведчук сказав, що він вважав і вважає Василя винним. Мертвого звинувачує за те, що він виступив проти системи, системи, яка діяла проти всього українського і знищувала Україну – країну, де він нині живе. Це не можна збагнути розумній людині, – коментує голова Вінницької обласної організації конгресу української інтелігенції, голова обласного літературно-мистецького об’єднання ім. В. Стуса Василь Кобець – За своє коротке життя Стус залишив 6 томів творів, більшість з яких було перекладено англійською мовою і опубліковано на Заході. Це поезія європейського рівня. Він жив і загинув, аби український народ мав свободу, незалежність, право на рідну мову, історичну пам’ять, самобутню культуру. На прикладі життя і діяльності таких людей, як Василь Стус, треба виховувати прийдешні покоління".

Меморіальні читання на честь Василя Стуса відбулися за ініціативи Вінницької обласної бібліотеки імені Тімірязєва за підтримки управління культури і мистецтв Вінницької ОДА. До заходу долучилися студенти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора