Україна зробила добровільний внесок $400 тис до бюджету Ради Європи, - Клімкін

Глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що Київ зробив добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі $400 тис.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За словам Клімкіна, у ці складні часи організація потребує підтримки.

"Сьогодні Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі 400,000 дол. США. Росія використовує проти РЄ фінансовий шантаж. У ці складні часи організація потребує підтримки. Приєднуйтесь до нас, інакше РЄ більше не захищатиме свої цінності та принципи", - розповів Клімкін.

Сьогодні Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі 400,000 дол. США. Росія використовує проти РЄ фінансовий шантаж. У ці складні часи організація потребує підтримки. Приєднуйтесь до нас, інакше РЄ більше не захищатиме свої цінності та принципи

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 сентября 2018 г.

Нагадаємо, Курц заявив, що Австрія підтримує санкції і продовжить економічний тиск на РФ.