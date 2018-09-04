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Україна зробила добровільний внесок $400 тис до бюджету Ради Європи, - Клімкін

4 вересня, 2018 - 18:05
Фото Reuters

Глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що Київ зробив добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі $400 тис.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За словам Клімкіна, у ці складні часи організація потребує підтримки.

"Сьогодні Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі 400,000 дол. США. Росія використовує проти РЄ фінансовий шантаж. У ці складні часи організація потребує підтримки. Приєднуйтесь до нас, інакше РЄ більше не захищатиме свої цінності та принципи", - розповів Клімкін.

Сьогодні Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі 400,000 дол. США. Росія використовує проти РЄ фінансовий шантаж. У ці складні часи організація потребує підтримки. Приєднуйтесь до нас, інакше РЄ більше не захищатиме свої цінності та принципи

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 сентября 2018 г.

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Джерело: День

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