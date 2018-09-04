Україна зробила добровільний внесок $400 тис до бюджету Ради Європи, - Клімкін

Глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що Київ зробив добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі $400 тис.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
За словам Клімкіна, у ці складні часи організація потребує підтримки.
"Сьогодні Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі 400,000 дол. США. Росія використовує проти РЄ фінансовий шантаж. У ці складні часи організація потребує підтримки. Приєднуйтесь до нас, інакше РЄ більше не захищатиме свої цінності та принципи", - розповів Клімкін.
Сьогодні Україна зробила добровільний внесок до бюджету Ради Європи у розмірі 400,000 дол. США. Росія використовує проти РЄ фінансовий шантаж. У ці складні часи організація потребує підтримки. Приєднуйтесь до нас, інакше РЄ більше не захищатиме свої цінності та принципи
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 сентября 2018 г.
Нагадаємо, Курц заявив, що Австрія підтримує санкції і продовжить економічний тиск на РФ.