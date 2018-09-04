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Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, громадський діяч, Герой України

Український мультфільм "Причинна" покажуть на кінофестивалі у США

4 вересня, 2018 - 14:46
Фото: кадр з анімації

Українську анімаційну стрічку "Причинна" покажуть на кінофестивалі Strasburg Film Festival у штаті Вірджинія.

Про це повідомляє Держкіно на своїй сторінці у Facebook.

"Створену за підтримки Держкіно України анімаційну баладу режисера та сценариста Андрія Щербака "Причинна" відібрано до участі у конкурсній програмі кінофестивалю Strasburg Film Festival, який відбудеться з 9 по 11 листопада в окрузі Шенандоа штату Вірджинія, США", — йдеться у повідомленні.

До програми фестивалю увійшли 900 стрічок із 80 країн світу. Екранізація поеми Тараса Шевченка здійснена компанією "МаГіКа-фільм" за підтримки Державного агентство України з питань кіно. Продюсерами стрічки є Геннадій Кофман та Ольга Бесхмельніцина.

Загалом, для Prychynna: The Story of Love це вже 27-ий фестиваль.

Нагадаємо, фільм "Міф" про Сліпака виграв нагороду кінофестивалю в Португалії.

Джерело: День

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