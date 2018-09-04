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Уряд Каталонії відновить кампанію щодо відокремлення від Іспанії

4 вересня, 2018 - 17:25
Фото Reuters

Каталонський лідер Кім Торра заявив про намір відновити кампанію щодо відокремлення регіону від Іспанії, відмовившись від пропозиції центральної уряду в Мадриді провести референдум щодо більшої автономії. Про це у вівторок, 4 вересня, пише Reuters.

Торра сьогодні ввечері оприлюднить свою дорожню карту щодо відокремленні Каталонії на лекції під назвою "Наш момент".

"Я доведу цю справу до кінця. Я готовий зайти настільки далеко, наскільки проситиме каталонський парламент", - заявив він в телевізійному інтерв'ю в понеділок, 3 вересня.

Його лекція відбудеться за тиждень до Каталонського національного дня - "Діади", під час якого на вулиці традиційно виходять сотні тисяч прихильників незалежності. Торрa закликав до масовості цього року, щоб показати триваючу підтримку каталонського відокремлення.

Співрозмовник Reuters у каталонському уряді повідомив, що Торра сьогодні озвучить вимогу щодо проведення нового референдуму про незалежність Каталонії.

Як повідомлялося, прем’єр Іспанії Педро Санчес запропонував провести референдум щодо більшої каталонської автономії, проте він рішуче виключив будь-який референдум про незалежність або будь-які односторонні спроби Каталонії відокремитися.

Джерело: День

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