В Індії майже завершили будувати найвищу в світі статую

В Індії майже завершили будувати статую, яка стане найвищою в світі. Відкрити монумент влада планує вже в жовтні цього року.

Про це повідомляє BBC Україна.

"Висота статуї, що зараз будується у штаті Гуджарат, складатиме 182 метри. Вона присвячена Сардару Пателю - "герою боротьби за незалежність Індії", який також є одним із співавторів конституції та творців політичної системи країни", - зазначається у повідомленні.

Наразі перше місце в списку найвищих статуй займає Будда Весняного Храму, що знаходиться у Китаї. Її висота - 128 метрів, до того ж статуя стоїть на 25-метровому п'ядесталі.

Як повідомляється, будівництво монументу коштувало індійському уряду 29,9 мільярдів рупій - приблизно 330 мільйонів доларів. Вважається, що проект є дітищем прем'єр-міністра Нарендра Моді.

Відкриття Статуї соборності відбудеться вже наступного місяця - урочиста церемонія запланована на 31 жовтня.

Для індійських націоналістів Сардар Патель є справжнім героєм.