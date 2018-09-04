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В Індії обвалився міст, щонайменше 5 загиблих

4 вересня, 2018 - 17:00
Фото: Twitter

У вівторок, 4 вересня, в результаті обвалення мосту в індійському місті Калькутт загинули щонайменше п'ять людей, ще 15 людей залишились під завалами. Про це повідомляє Mirror.

Повідомляється, під завалами мосту опинилися один мікроавтобус і кілька автомобілів. На місці працюють рятувальники і медики, постраждалі доставлені в найближчу лікарню.

Як повідомляє видання, на місці обвалення мосту працюють пожежні формування. Відзначається, що найближчий шпиталь направив своїх співробітників для надання допомоги в рятувальній операції.

Нагадаємо, раніше в італійському Генуї обвалився міст.

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