В Індії обвалився міст, щонайменше 5 загиблих

У вівторок, 4 вересня, в результаті обвалення мосту в індійському місті Калькутт загинули щонайменше п'ять людей, ще 15 людей залишились під завалами. Про це повідомляє Mirror.

Повідомляється, під завалами мосту опинилися один мікроавтобус і кілька автомобілів. На місці працюють рятувальники і медики, постраждалі доставлені в найближчу лікарню.

Як повідомляє видання, на місці обвалення мосту працюють пожежні формування. Відзначається, що найближчий шпиталь направив своїх співробітників для надання допомоги в рятувальній операції.

Нагадаємо, раніше в італійському Генуї обвалився міст.