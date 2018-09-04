В окупованому Армянську через хімічний викид закривають "Кримський титан"

Російська окупаційна влада українського Криму оголосила про закриття заводу "Кримський титан" (філія компанії "Титанові інвестиції" Дмитра Фірташа) у зв'язку з викидом токсичних речовин в повітря в Армянську і околицях. Як повідомив призначений Кремлем "глава Криму" Сергій Аксьонов, робота трьох з восьми печей заводу в місті Армянськ вже зупинена, решту погасять протягом п'яти-шести днів, повідомляє "Новое время" із посиланням на російські ЗМІ.

Підконтрольна Москві влада сподівається, що після зупинки роботи Кримського титану екологічна обстановка в місті покращиться, так як "обсяг кислоти, яка надходить в накопичувач, зменшиться".

За словами Аксьонова, причиною викиду токсичних речовин в повітря став дефіцит води в кислотному накопичувачі підприємства, де з 30 млн кубометрів води залишилося всього лише 1,6 млн.

"Вночі парує, утворюється конденсат, який через перепад температур випадає осадом, викликає алергічну реакцію, схожу за впливом на амброзію", - зазначив він.

У зв'язку з забрудненням повітря жителів міста безкоштовно забезпечать марлевими пов'язками, а аптеки працюватимуть цілодобово.

Нагадаємо, що в ніч на 24 серпня в місті Армянськ на півночі окупованого РФ Криму з'явився невідомий наліт "липкої іржі", яким покрилися металеві предмети. Крім того, жителі скаржилися на першіння в горлі, висип і загальне нездужання.

Попередньою причиною появи маслянистого нальоту на металевих предметах в Армянську назвали випаровування вмісту кислотного накопичувача, використовуваного Кримським титаном, які були спровоковані сильною спекою і посухою.

Крім того, в Херсонській області на адміністративній межі з Кримом українські прикордонники зафіксували перевищення вмісту токсичних промислових речовин в повітрі.

4 вересня оголосили двотижневі канікули для шкіл і дитячих садів Армянська. У кримські санаторії буде вивезено понад 2,3 тис. школярів і близько 1,5 тис. дітей дошкільного віку та першокласників.