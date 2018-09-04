В окупованому Криму активіста Мустафаєва заарештували на 12 діб за пост у Facebook

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд окупованого Сімферополя у вівторок, 4 серпня, заарештував на 12 діб кримськотатарського активіста Марлена Мустафаєва. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Повідомляється, що Мустафаєва звинуватили в порушенні статті 20 кодексу про адміністративні правопорушення РФ "Пропаганда або публічне демонстрування атрибутики або символіки екстремістських організацій".

За версією слідства, Мустафаєв у серпні 2014 року опублікував на своїй сторінці в Facebook пост з символікою організації "Хізб ут-Тахрір", яку визнали незаконною в РФ і окупованому нею Криму.

Експертизу публікації Мустафаєва проводив "фахівець з неналежною кваліфікацією" - історик за освітою, повідомив захисник. У зв'язку з цим юрист Назім Шейхмамбетов заявив клопотання про залучення до аналізу запису російського муфтія Криму Еміралі Аблаєва та його заступника Айдера Ісмаїлова. У задоволенні клопотання було відмовлено.

Зазначимо, що Мустафаєва прийшли підтримати близько 50 чоловік.

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Криму силовики провели обшук в будинку активіста Марлена Мустафаєва, після чого забрали його з собою.