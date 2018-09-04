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В окупованому Криму співробітники силових структур після обшуку затримали активіста Мустафаєва

4 вересня, 2018 - 11:58
Фото: Facebook

В окупованому Криму силовики провели обшук в будинку активіста Марлена Мустафаєва, після чого забрали його з собою.

Про це повідомляє громадська організація “Кримська солідарність” на офіційній сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 4 вересня 2018 року, в с. Кам’янка Сімферопольського району, Колективні сади, вул. Мясоїдівська, проводиться обшук у Марлена Мустафаєва", - йдеться в повідомленні.

За словами дружини Мустафаєва, в будинку шукали зброю. Під час обшуку були вилучені документи, телефони.

На момент обшуку, ініційованого ФСБ, в будинку також перебувала дворічна дочка Мустафаєва і немолода хвора теща.

"О 9.30 Марлена Мустафаєва забрали співробітники силових структур", - повідомила "Кримська солідарність".

У правозахисній організації зазначили, що Марлен Мустафаєв допомагав сім'ям політв’язнів.

Як повідомлялося, 21 лютого 2017 року силовики вже проводили обшук у будинку Мустафаєва, згодом його затримали на 10 діб за обвинуваченням в розміщенні забороненої публікації в соцмережах у липні 2014 року. Крім того, було затримано ще десять осіб, які прийшли підтримати активіста до його будинку.

Починаючи з 17 вересня минулого року Мустафаєва періодично викликали в Слідчий комітет Київського району Сімферополя для надання свдчень.

Джерело: День

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