В Південній Кореї запустять 5G

Південна Корея стане першою країною в світі, в якій введуть в експлуатацію мережі 5G. Про це повідомляє Chinese gadget reviews.

Як зазначає видання, запуск мереж нового покоління призначений на 1 грудня 2018 року.

"Три основні мобільні оператори Південної Кореї офіційно підтвердили, що початок комерційного використання мереж 5G в країні почнеться 1 грудня цього року", - йдеться в повідомленні.

Представники SKT, KT і LG U + заявили, що спочатку мережі 5G покриватимуть Сеул і прилеглі території. На першому етапі впровадження швидкість передачі даних мережами п'ятого покоління повинна досягати 1 Гбіт/с.

Зазначимо, що 5G (fifth generation, - англ.) - п'яте покоління мобільного зв'язку, що діє на основі стандартів телекомунікацій, наступних за існуючими стандартами 4G / IMT-Advanced. В даний час різними мобільними операторами зв'язку в світі випробовуються окремі елементи мережі 5G, а також проводяться лабораторні тести технології 5G.