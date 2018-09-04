В Україні запрацював єдиний реєстр медичних оглядів

З вересня 2018 року дані про медичні професійні огляди українців зберігаються в єдиній електронній системі. Таке нововведення МОЗ України впорядкує професійні медогляди й унеможливить використання підроблених довідок та санітарних книжок.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Професійний медогляд є обов’язковою умовою роботи водіїв, людей, які володіють зброєю, та декретованих осіб - вихователів, вчителів, викладачів, студентів, працівників громадського харчування, торгівлі тощо. Тепер дані про такі огляди міститимуться в єдиному реєстрі медичних оглядів - надійно захищеній електронній системі.

Професійний медогляд українці проходитимуть виключно в закладах охорони здоров’я, а дані автоматично відображатимуться в електронній системі. Довідку-дублікат про пройдений медогляд кожен українець зможе одержати безоплатно.

З часом єдиний реєстр медичних оглядів буде інтегровано до системи “Електронне здоров’я”. А вже зараз працює мобільний додаток “Медичні огляди”, з допомогою якого контролюючі органи можуть швидко перевірити легітимність конкретного медогляду.

Нагадаємо, МОЗ не рекомендує шкільні лінійки.