Митець потрібен своєму народові та й усьому світові тільки тоді, коли його творчість зливається з криком його нації.
Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, громадський діяч, Герой України

В Японії тайфун "Джебі" забрав життя щонайменше 6 людей

4 вересня, 2018 - 16:11
Фото Reuters

В Японії через найпотужніший за останні 25 років тайфун "Джебі" загинуло вже щонайменше шестеро людей. Про це у вівторок, 4 вересня, пише Reuters із посиланням на телекомпанію TBS.

Зазначається, через стихію влада Японії скасувала сотні рейсів. Було евакуйовано близько 300 тисяч осіб, з яких 280 тисяч - з портового міста Кобе.

Через сильні пориви вітру танкер вагою 2,5 тонни врізався у міст, що з'єднує аеропорт Кансай, побудований на штучному острові, з материковою частиною. У результаті цього міст був пошкоджений, на самому танкері ніхто не постраждав, повідомила берегова охорона.

Погодна служба Японії попереджає, що тайфун "Джебі" може викликати зсуви, повені та торнадо в країні.

 

Джерело: День

Більше новин

В Південній Кореї запустять 5G
Україна зробила добровільний внесок $400 тис до бюджету Ради Європи, - Клімкін
РФ порушує міжнародне право в Азовському морі, - МЗС Норвегії
Уряд Каталонії відновить кампанію щодо відокремлення від Іспанії
У США в штаті Луїзіана через тропічний шторм "Гордон" оголосили НС
В Індії обвалився міст, щонайменше 5 загиблих

Новини партнерів

Loading...