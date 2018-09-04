В Японії тайфун "Джебі" забрав життя щонайменше 6 людей

В Японії через найпотужніший за останні 25 років тайфун "Джебі" загинуло вже щонайменше шестеро людей. Про це у вівторок, 4 вересня, пише Reuters із посиланням на телекомпанію TBS.

Зазначається, через стихію влада Японії скасувала сотні рейсів. Було евакуйовано близько 300 тисяч осіб, з яких 280 тисяч - з портового міста Кобе.

Через сильні пориви вітру танкер вагою 2,5 тонни врізався у міст, що з'єднує аеропорт Кансай, побудований на штучному острові, з материковою частиною. У результаті цього міст був пошкоджений, на самому танкері ніхто не постраждав, повідомила берегова охорона.

Погодна служба Японії попереджає, що тайфун "Джебі" може викликати зсуви, повені та торнадо в країні.