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ВР скасувала державне регулювання цін на цукор

4 вересня, 2018 - 15:33
Фото з відкритих джерел

Верховна рада України ухвалила у другому читанні та вцілому закон №4532, яким скасовується квотування та регулювання цін на цукор, вироблений з цукрових буряків в Україні.

За відповідний закон проголосувало 263 депутати, повідомляє Hromadcke.

Зокрема, закон скасовує квоту на поставку цукру на український ринок та мінімальне значення ціни на такий цукор.

Адміністративні норми регулювання даного ринку призвели до того, що на ринку з’явилась велика кількість посередників, які уникали норми щодо державного регулювання ціни, надаючи цукрові буряки на переробку на правах «давальницької сировини».

"Економічними наслідками минулого закону про ринок цукру стало гальмування вирощування цукрових буряків та роботи цукрових заводів, які не можуть реалізувати цукор, коли ринкова ціна стає нижчою за мінімальну, а також деформація ринку, викликана переробкою за давальницькою схемою, надмірна кількість операторів та посередників, що займаються торгівлею цукром", — йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, ВР ухвалила євроінтеграційний закон про подолання піратства.

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