ВР ухвалила євроінтеграційний закон про подолання піратства

Верховна Рада вдосконалила механізм розповсюдження аудіовізуальних творів та адміністрування програмного маркування з метою запобігання інтелектуального піратства.

За ухвалення законопроекту «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» у цілому проголосувало 240 депутатів, повідомляє Укрінформ.

Цей документ входить до списку євроінтеграційних законів і передбачає створення механізму, завдяки якому правовласники зможуть додатково контролювати видачу контрольних марок.

Зокрема, передбачено, що Міністерство економічного розвитку протягом трьох робочих днів з дня видачі контрольних марок оприлюднює на своєму веб-сайті перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних встановленого зразка із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках, дані про заявника, кількість виданих контрольних марок, їх серії, номери, дату видачі.

Цей закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

Як повідомлялося, у березні у доповіді у Єврокомісії щодо захисту прав інтелектуальної власності у країнах поза ЄС Україну було переведено із третього до другого пріоритету країн, де зафіксована велика кількість випадків підробок та інтелектуального піратства.