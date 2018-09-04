ВР вшанувала хвилиною мовчання пам’ять Василя Стуса

4 вересня, 2018 - 13:03
Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника Василя Стуса.
Про це повідомляє Укрінформ.
Як відомо, 4 вересня відзначається день пам'яті Василя Стуса.
Український поет і дисидент помер в ніч з 3 на 4 вересня в таборі особливо суворого режиму ВС 389/36 в с. Кучино Чусовського району Пермської області. Він був засуджений у вересні 1980 року на 10 років примусових робіт і 5 років заслання.
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