ВРУ відкрила доступ до результатів клінічних випробувань ліків

Верховна Рада відкрила доступ до матеріалів досліджень лікарських засобів. Парламентарі 247 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає УНН.

Ухваленим законом до закону України "Про лікарські засоби" пропонується внести зміни у частину 10 ст. 9, чим відкрити доступ до матеріалів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні зобов’язала оприлюднювати інформацію про голограми, видані продавцям комп’ютерних програм музичних творів. Відповідний законопроект підтримали 235 народних депутатів.