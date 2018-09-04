ЮНЕСКО допоможе Бразилії відновити Національний музей у Ріо-де-Жанейро

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) готова надати свою допомогу Бразилії у зв’язку з пожежею, що знищили в неділю будівлю Національного музею в Ріо-де-Жанейро.

Про це заявила в понеділок генеральний директор організації Одрі Азула, повідомляє BBC.

“Хочу засвідчити мою солідарність бразильському народові у зв’язку з цією втратою культурної спадщини, неоціненною для всього людства. Цей науковий музей був також символом жвавості зв’язків між культурою і дослідницькою роботою, а також з бразильською національною пам’яттю”, — йдеться в заяві глави ЮНЕСКО, поширеному прес-службою організації.

Як підкреслила Озуле, ЮНЕСКО може надати Бразилії своїх експертів, щоб допомогти в роботі над ліквідацією наслідків пожежі. “ЮНЕСКО готова мобілізувати для бразильської влади всі свої знання і досвід, особливо в сфері захисту та збереження культурної спадщини, щоб спробувати пом’якшити наслідки цієї трагедії”, — зазначила вона.

Нагадаємо, Національний музей Бразилії, який є найстарішою науковою установою країни, згорів у неділю в результаті потужної пожежі.

Національний музей, розташований в північній частині Ріо-де-Жанейро в парку Кінта-да-Боа-Віста, займає площу понад 20 тисяч квадратних метрів. За даними Globo, його колекція налічує до 20 млн експонатів. Йдеться про археологічні артефакти, єгипетські і південноамериканські мумії і старожитності, предмети побуту і мінерали. За попередньою інформацією, всі це втрачено в результаті пожежі.

Президент Бразилії Мішел Темер заявив, що завдані збитки “неможливо оцінити”. “Були втрачені 200 років роботи, досліджень та знань. Це сумний день для всіх бразильців”, — зазначено в повідомленні, яке розповсюдила в неділю ввечері прес-служба глави держави.

У червні Національний музей відзначив свій 200-річний ювілей. Він був відкритий в 1818 році королем Португалії Жуаном VI, щоб стимулювати наукові дослідження в Бразилії, територія якої на той момент була мало вивчена. Спочатку музей збирав зразки місцевої флори і фауни, особливо птахів. Через це стара будівля установи, розташована в центрі Ріо-де-Жанейро, було прозвано “будинком птахів”.

В кінці XIX століття Національний музей переїхав до Палацу Сан-Крістован (інша назва — Імператорський палац). У 1817-1889 роки він був резиденцією імператорів Бразилії Педру I і Педру II. Саме цю будівлю музей займав до теперішнього часу. Зараз пожежники борються за те, щоб зберегти хоча б частину історичної резиденції, так як надій на порятунок колекції, що зберігалася там, вже практично не залишилося.

Причини пожежі поки не встановлені. Повідомляється, що фахівці витратили багато часу на пошук цистерн з водою.