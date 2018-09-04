За добу ООС окупант 20 разів відкривав вогонь, 2 військових поранено

Упродовж минулої доби окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував.

Про це повідомляє прес-центр ООС на офіційній сторінці у Facebook.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Миронівський, Зайцеве, Шуми, Опитне, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське", - ідеться в повідомленні.

Не дивлячись на дію “шкільного” перемир'я, противник помітно збільшив кількість обстрілів.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, минулої доби двох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено, ще двох поранено.

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Від початку поточної доби противник 6 разів обстріляв позиції наших військ. На Донецькому напрямку – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Красногорівки, на Маріупольському напрямку – з великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Гнутове, Лебединське та Широкине. Втрат серед наших оборонців немає.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.