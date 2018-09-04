Збірна України обіграла угорок у відборі на ЧС-2019 з футболу

Національна жіноча збірна України з футболу завершила відбірковий цикл чемпіонату світу-2019 домашньою перемогою над командою Угорщини. Підопічні Володимира Реви, які достроково втратили шанси потрапити на мундіаль, в заключному матчі кваліфікації у вівторок, 4 вересня, в Тернополі обіграли угорок з рахунком 2:0, повідомляє "Укрінформ".

Успіх "синьо-жовтим" принесли Дар'я Кравець, яка відзначилася на 26-й хвилині, і капітан команди Дарина Апанащенко (31).

В іншій зустрічі 4-ї відбіркової групи футболістки Данії у Віборгу поступилися шведкам - 0:1.

Підсумкове турнірне становище: Швеція - 21 очко, Данія - 16, Україна - 13, Угорщина - 4, Хорватія - 3.

У фінальний турнір напряму проходять тільки переможці семи відбіркових груп. Чотири кращі команди, які посіли другі місця, боротимуться за останню путівку в стикових зустрічах.

За звання чемпіона світу влітку 2019 року у Франції посперечаються 24 команди, дев'ять з яких представлять Європу.

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