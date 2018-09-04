ЗМІ розкрили секретну військову методику, як заснути за дві хвилини

Британські ЗМІ розкрили секретну військову методику, що дозволяє засипати за дві хвилини. За даними видання The Independent, ця методика активно використовувалася американською армією і була розроблена з метою дати можливість військовим засипати швидше і уберегти їх від помилок, викликаних перевтомою, передає "Новое время".

Крім того, цей метод дозволяє заснути навіть в умовах сильної тривоги або в неспокійній обстановці, такій, наприклад, як поле бою.

За даними експертів, після шести тижнів практики близько 96% людей, що використовують цей метод, засипають протягом двох хвилин.

Як заснути за дві хвилини?

Розслабте м'язи обличчя, включаючи язик, щелепу і м'язи навколо очей.

Опустіть плечі так низько, як тільки це можливо, а потім - опустіть верхню і нижню частину руки. Спочатку з одного боку тіла, потім - з іншого.

Зробіть видих і розслабте грудну клітку, а потім - ноги. Починайте розслаблення зі стегон і прямуйте вниз.

Після розслаблення тіла приступайте до повного очищення розуму від сторонніх думок. Для цього вам потрібно представити одну з уявних картин:

як ви лежите в човнику на спокійному тихому озері з блакитним небом над вами

як ви лежите в чорному оксамитовому гамаку в темній кімнаті

також можна безперервно повторювати "Не думай, не думай, не думай".

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