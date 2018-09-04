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ЗМІ розкрили секретну військову методику, як заснути за дві хвилини

4 вересня, 2018 - 18:42
Фото The Sun

Британські ЗМІ розкрили секретну військову методику, що дозволяє засипати за дві хвилини. За даними видання The Independent, ця методика активно використовувалася американською армією і була розроблена з метою дати можливість військовим засипати швидше і уберегти їх від помилок, викликаних перевтомою, передає "Новое время".

Крім того, цей метод дозволяє заснути навіть в умовах сильної тривоги або в неспокійній обстановці, такій, наприклад, як поле бою.

За даними експертів, після шести тижнів практики близько 96% людей, що використовують цей метод, засипають протягом двох хвилин.

Як заснути за дві хвилини?

Розслабте м'язи обличчя, включаючи язик, щелепу і м'язи навколо очей.

Опустіть плечі так низько, як тільки це можливо, а потім - опустіть верхню і нижню частину руки. Спочатку з одного боку тіла, потім - з іншого.

Зробіть видих і розслабте грудну клітку, а потім - ноги. Починайте розслаблення зі стегон і прямуйте вниз.

Після розслаблення тіла приступайте до повного очищення розуму від сторонніх думок. Для цього вам потрібно представити одну з уявних картин:

як ви лежите в човнику на спокійному тихому озері з блакитним небом над вами

як ви лежите в чорному оксамитовому гамаку в темній кімнаті

також можна безперервно повторювати "Не думай, не думай, не думай".

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Джерело: Новое время

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