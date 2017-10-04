Бойовики зменшили кількість збройних провокацій, - штаб

У середу, 4 жовтня, російсько-окупаційні війська зменшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України у порівнянні з учорашнім днем, втрат серед українських бійців немає, повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними українських військових, на Приморському напрямку бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм у бік укріплень ЗСУ у районі Гнутового. Позиції сил АТО біля Красногорівки були обстріляні з гранатометів і стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли захисників Зайцевого. З автоматичних гранатометів – опорні пункти ЗСУ біля Опитного.

"У відповідь на майже кожну провокацію українські військові відкривали жорсткий вогонь на придушення збройної активності ворога", - додали у штабі.