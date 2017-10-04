Центральна влада підготувалася до успішного початку опалювального сезону, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що центральна влада зробила все необхідне для успішного початку в Україні опалювального сезону, і покладає за нього відповідальність на місцеве самоврядування. Про це прем'єр сказав у ході засідання уряду, передає "112 Україна".

"Сьогодні відповідальними за вчасний початок опалювального сезону є місцеві органи влади. Ми як уряд створили достатні запаси газу, в сховищах достатньо газу, у нас немає з ним проблем. Ціна газу є незмінною, тому немає підстав говорити про збільшення тарифів на місцях. Електричної енергії в нас виробляється достатньо. З боку уряду жодних проблемних питань немає. Питання в тому, щоб кожен на своєму місці вчасно заповнив системи теплопостачання, завершив ремонтні роботи", - сказав прем'єр-міністр.

Гройсман запевнив, що місцева влада вже відрапортувала про 100% готовність до опалювального сезону по всій країні. Це, за словами прем'єра, є хорошим показником ледь не за всі роки незалежності.

"І в умовах фінансової децентралізації всі на місцях мають достатньо ресурсів для того, щоб якісно підготуватися до зими. Тому я наполягаю на тому, що відповідальність за питання своєчасності початку тепла, якості тепла лежить на місцевих органах влади, мерах міст, громад, головах адміністрацій районів та областей, персональна відповідальність, щоб усе було вчасно. Якщо три доби температура менша, ніж +8, починайте опалювальний сезон. Якщо ситуація буде іншою, тоді таких рішень приймати не потрібно. Але вчасно заповнити систему водою, тому що нормативно два тижні відводиться на забезпечення теплом. Це неприпустимо, щоб люди два тижні чекали, поки місцева влада вийде на параметри системи теплозабезпечення. Будь ласка, почніть вчасно і швидко запустіть. Це технічно можливо, тільки щоб не проспали", - сказав він.

Віце-прем'єр Геннадій Зубко додав, що опалювальний сезон повинен розпочатися також за умови температури повітря в приміщеннях на рівні нижче, ніж 16 градусів.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що підвищення ціни на газ в опалювальному сезоні 2017-2018 років не буде.