Держсекретар США спростував інформацію про плани подати у відставку

Рекс Тіллерсон спростував інформацію ЗМІ про те, що влітку він нібито був на межі звільнення з посади держсекретаря США через запеклі політичні суперечки з Білим домом.

Про це повідомляє The Hill.

"Віце-президент ніколи не переконував мене залишатися на посаді держсекретаря, тому що я ніколи не розглядав можливість покинути цей пост", - сказав Тіллерсон.

А за кілька хвилин до заяви Тіллерсона, президент США Дональд Трамп написав, що NBC News є "фейковим ЗМІ, та ще більш нечесними, ніж CNN".

NBC news is #FakeNews and more dishonest than even CNN. They are a disgrace to good reporting. No wonder their news ratings are way down!