Долгополов здобув перемогу над росіянином Медведєвим у стартовому матчі турніру в Токіо

У стартовому матчі турніру з тенісу, що проходить у Токіо, перша ракетка України Олександр Долгополов здобув перемогу над росіянином Данилом Медведєвим. Рахунок поєдинку - 6:1, 6:2, повідомляють на сайті "Великий теніс України".

Долгополов за годину впорався зі своїм першим суперником в Токіо. Українець виграв вісім геймів поспіль з рахунку 1-1 в першому сеті, перш ніж росіянину вдалося перервати його успішну серію. Долгополов лише один раз програв свою подачу, але при цьому зробив п'ять брейків в геймах Медведєва.

Нагадаємо, раніше українські тенісисти Світоліна та Долгополов вийшли до другого кола тенісного US Open.