Дрон, що кружляв над територією військової частини у Херсоні, вже вилучили, - СБУ

Співробітники СБУ затримали групу молодиків, які запустили квадрокоптер у безпосередній близькості від території військової частини у Херсоні. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

У відомстві розповіли, що інцидент стався вчора близько дев’ятої години вечора. Тоді чотири жителя Херсону здійснили запуск квадрокоптера та направили його на територію частини, яка виконує важливі завдання із захисту південних рубежів.

"Спроби молодиків відразу ж були припинені СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил України, безпілотник вилучений на території військового об’єкту. Тривають невідкладні слідчі дії", - наголосили у відомстві.

Зараз правоохоронці з'ясовують справжню мету таких дій затриманих.