Олег Верняєв пробився в три фінали - в особистому багатоборстві, посівши 5-е місце в кваліфікації (85,431 бали), на брусах з першого місця в кваліфікації (15,466) і в вправах на коні з п'ятого місця в кваліфікації (14,733).

Ще одного гімнаста Ігоря Радівілова вболівальники зможуть побачити в двох фіналах: на кільцях, куди він вийшов із сьомим результатом в кваліфікації (14,733) і в опорному стрибку - 6-е місце в кваліфікації (14,670).

Таким чином, двоє українців вийшли до фіналів в рамках чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, що відбувається в Монреалі.

Подолати кваліфікаційний бар'єр не вдалося іншим представникам України, серед яких Петро Пахнюк, Євген Юденков, Андрій Сенечкін і Олександр Петренко.