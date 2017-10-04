"Фокстрот" додав можливість приєднання до програми лояльності в мобільному додатку Privat24

З вересня 2017 року оформити карту лояльності «Фокстроту» можна без відвідування магазину - безпосередньо в смартфоні покупця за допомогою мобільного банку Privat24. Покупцеві досить відкрити в своєму смартфоні додаток Privat24, зайти в розділ «Дисконт» і вибрати «ФОКС клуб» (особисті дані користувача підтягнуться автоматично). Після цього цифрова карта з унікальним штрихкодом і номером з'явиться в особистому списку користувача.

"Співпраця та сервісні продукти, розроблені спільно з рітейлерами, і, зокрема, з брендом " Фокстрот", в рази підвищують ефективність комунікації з клієнтами і зміцнюють лояльність і до продавця, і до банку, - вважає керівник" Центру електронного бізнесу "ПриватБанку Сергій Харітіч. - Це черговий етап грандіозного проекту, який в майбутньому дозволить мільйонам клієнтів банку отримувати привілеї від продавців, не виходячи з онлайн-банку ".

Минулого року торговельна мережа «Фокстрот» першою з компаній сектора торгівлі електронікою повністю інтегрувала свою програму лояльності з електронним банком Privat24. Карта лояльності «ФОКС клуб» автоматично відображається в додатку Privat24, а наразі оформити карту можна буде без відвідування магазину за допомогою смартфону.