Газопровід до Генічеська можуть збудувати вже наступного року

Під’єднання м. Генічеськ Херсонської області до газотранспортної системи України можливе уже до кінця 2018 року. До кінця жовтня поточного року має бути завершена державна експертиза проекту будівництва газопроводу у Генічеський район (від Асканії-Нова до Генічеська). Про це заявив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв під час брифінгу.

«Ми проводимо проектні роботи по закільцюванню ГТС України з ГТС Генічеського району, вже прямо зараз здійснюється державна експертиза проекту – до кінця жовтня ми отримаємо експертизу і вже просимо уряд і парламент відкрити фінансування цього проекту. І на 2018 рік ми зробимо цей газопровід», – заявив Гордєєв.

За словами очільника області на цей опалювальний сезон розроблена схема і графік відключення у випадку, якщо буде дефіцит газу. «На сьогодні ці родовища (Стрілковське родовище) передані у державне підприємство Чорноморнафтогаз. Поставлено додаткове обладнання для сушіння газу для того, щоб було його більше, і таким чином ми маємо вийти на проектну потужність 75 тисяч кубометрів на добу, щоб забезпечити потребу району у газі», – повідомив Гордєєв.

Нагадаємо, проблема газопостачання Генічеського району Херсонщини виникла в січні 2016 року. Постачання газу для потреб населення в літній період здійснюється за рахунок видобутку на Стрілковському родовищі. Надлишок видобутого влітку газу передавався для тимчасового зберігання в підземне сховище Глібовське, яке розташоване на території півострова. Взимку український газ відбирався зі сховища і направлявся в Генічеськ для покриття пікових рівнів споживання. Однак після окупації Криму Росією самопроголошена кримська влада не повертає українського газу на територію Генічеського району.

Минулого року називали різні суми вартості газопроводу: від кількасот мільйонів до 1 мільярда гривень. Газопровід дасть можливість не тільки закрити проблему газопостачання Генічеського району шляхом підключення до загальної газотранспортної мережі, але і в перспективі забезпечити газом низку населених пунктів Херсонської області, де блакитного палива ніколи не було.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон