Google представила стратегію розвитку штучного інтелекту

На презентації в США СЕО компанії Google Сундар Пачаї розповів про концепцію AI First.

За словами глави компанії Google, ця стратегія допоможе переосмислити "то, як комп'ютери працюють".

Сундар Пачаї заявив, що "компанія робить ставку на штучний інтелект в техніці". Щоб підкреслити це, Пачаї виділив під час свого виступу чотири пункти нової стратегії AI First.

Люди повинні бути здатні взаємодіяти з ШІ простим чином. ШІ повинен бути на всіх пристроях. ШІ потрібна контекстность: ПО повинно враховувати контекст того, що відбувається. Розумні системи повинні постійно адаптуватися і поліпшуватися.

Сундар Пачаї також заявив, що Google спробує зробити свою самонавчаючу машину Auto ML доступною не тільки вченим, але і будь-яким ентузіастам.

"Смартфони можуть прогресувати в характеристиках, але без розумного софта це мало кому потрібно", - заявив виступав після Сундара Пачаї розробник смартфонів Pixel Рік Остерлох.