Гопко закликала реформувати бібліотеки

Народний депутат України Ганна Гопко закликала прийняти Національну програму реформування бібліотечної галузі. Про це вона заявила на фотовиставці «Відродження бібліотек сходу України», яка проходить у Верховній раді та присвячена Всеукраїнському дню бібліотек, пише Е-news.

«Маємо фінансувати не обсяг мережі чи кількість радянської макулатури, а перш за все вкладати гроші в закупівлю нових книг, на електронні каталоги, щоб читач міг замовити книгу по інтернету, на переведення книг у цифровий формат, на навчання персоналу і нормальне матеріально-технічне оснащення бібліотек», – сказала Гопко.

Народний депутат повідомила, що лише в системі Мінкультури знаходиться понад 16 тисяч бібліотек, у т.ч. понад 13 тисяч сільських. Держава витрачає кошти переважно на їх утримання, тоді як на закупівлю нових книжок іде 1-2% бюджету галузі. Понад 80% фондів – це книги комуністичного періоду. Понад 2/3 українських бібліотек не мають комп’ютерів та інтернету, а електронні каталоги ведуть менше 3%.

Також Гопко відмітила, що дуже важливою є підтримка, яку надають бібліотекам Сходу українські та міжнародні організації, видавництва, а головне – тисячі простих українців, які дарують і везуть на Донеччину й Луганщину українські книги. У районні й сільські бібліотеки, у школи й осередки культурних ініціатив.

«Те що нам здається незначним у Києві і в інших регіонах – там, на Сході, це болюча проблема. На днях я попросила колег депутатів закупити по кілька книжок як художніх так і дитячих українською мовою, щоб наші люди, які прагнуть до цього, мали можливість читати українські книжки. І ми вдячні всім українцям, які це роблять, у тому числі тим народним депутатам, які сьогодні принесли подарувати книжки для Донбасу», – сказала депутат.

За її словами, на Сході існує величезний попит на українську літературу, через яку люди, особливо діти та молодь краще пізнають себе і свою країну. У тому числі знайомляться і з творами своїх земляків – від таких класиків як Василь Стус, Іван Дзюба, Олекса Тихий до талановитих сучасників – Сергія Жадана, Любові Якимчук та інших.

Ганна Гопко – народний депутат України, позафракційна, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.

У своїй діяльності Ганна займає активну громадянську позицію і має вагомий досвід роботи в національних та міжнародних громадських організаціях.

Відмічена нагородою "За демократію 2014" від Національного Інституту Демократії (США) та званням «Провідний Мислитель Світу» від журналу Foreign Policy, є членом Young Global Leaders Network World Economic Forum з 2016 року.