Король Іспанії різко розкритикував дії уряду Каталонії

Король Іспанії Феліпе VI виступив із телевізійною промовою до нації, в якій уперше висловився щодо ситуації в країні після суперечливого референдуму про незалежність Каталонії. Він назвав безвідповідальними дії регіонального уряду Каталонії, який домігся проведення голосування попри заборони центральної влади в Мадриді.

Каталонський уряд розколов регіон і діє "поза межами закону", заявив монарх. Своїм наміром проголосити вихід регіону зі складу Іспанії уряд у Барселоні ризикує економічною та соціальною стабільністю Каталонії та всієї країни, цитує Феліпе VI інформагенція dpa.

"Це важкі часи, але ми їх подолаємо і рухатимемося вперед", - пообіцяв іспанський король. Він додав, що прагне донести всім іспанцям "меседж спокою та надії". Без поваги до демократії не існує мирного співіснування і завдання легітимного державного керівництва - "забезпечити конституційний лад і нормальне функціонування інституцій". Королівська родина залишається відданою конституції та єдності країни, підкреслив монарх.

3 жовтня в Барселоні, Жироні, Реусі та інших містах Каталонії десятки тисяч людей вийшли на акції протесту проти дій поліції. Уряд Каталонії заявляє, що в сутичках із поліцією в день голосування постраждали майже 900 людей.

Згідно з результатами референдуму 1 жовтня близько 90 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні, підтримали незалежність Каталонії. Прем'єр Іспанії Маріано Рахой заявив, що в Каталонії не було жодного референдуму, а відбулося "інсценування". У Єврокомісії голосування теж вважають нелегітимним, але закликають владу в Мадриді та Каталонії до діалогу.

Нагадаємо, глава уряду автономії Карлес Пучдемон заявив, що Каталонія проголосить незалежність від Іспанії протягом найближчих днів.