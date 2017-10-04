Лідер Каталонії планує проголосити незалежність регіону у найближчі дні

Каталонія проголосить незалежність від Іспанії протягом найближчих днів. Про це заявив глава уряду автономії Карлес Пучдемон в інтерв’ю BBC.

За словами Пучдемона, уряд "почне діяти наприкінці цього тижня або на початку наступного".

Відповідаючи на питання про реакцію на можливу спробу Іспанії взяти контроль над урядом Каталонії, голова женералітату (уряду) заявив, що це було б помилкою, яка змінить все".

Пучдемон додав, що зараз його уряд не підтримує контактів з Мадридом і зазначив, що для ЄС було помилкою заявити, що референдум про незалежність Каталонії це внутрішнє питання Іспанії.

Як відомо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії. За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

Нагадаємо, іспанський уряд відкидає заклики щодо залучення посередника між Мадридом та урядом Каталонії після того, як у північно-східній автономії відбувся референдум за незалежність, під час якого постраждали понад 800 людей.