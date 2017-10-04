Міноборони пропонує збільшити чисельність армії на 10-20 тисяч

Для укомплектування військових частин та охорони арсеналів необхідно збільшити чисельність Збройних сил України на 10-20 тисяч військових.

Про це на засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони сказав заступник міністра оборони Ігор Павловський, повідомляє Укрінформ.

"На даний час визначена законом чисельність Збройних сил України становить 250 тисяч. Для того, щоб виконати всі завдання стосовно укомплектування бойових частин, навіть на 80-85% і охорони на арсеналах ця чисельність недостатня. Тому її потрібно збільшити на 10-20 тисяч", - зазначив він.

При цьому Павловський додав, що зараз посилена охорона складів за рахунок бойових частин.

Крім того, відповідаючи на запитання членів комітету, чи відповідає дійсності інформація про засудження попереднього командира складу боєприпасів у Калинівці Вінницької області за недотримання протипожежних заходів, він повідомив, що дійсно попередній начальник складу засуджений "за деякі порушення".

Разом із тим, за його словами, новий начальник складу намагається виправити недоліки, допущені раніше.