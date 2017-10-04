На кордоні з Росією зникли двоє прикордонників, - ДПСУ

Держприкодонслужба повідомляє про зникнення двох прикордонників, які патрулювали ділянку українсько-російського кордону "Зноб - Новгородське" на Сумщині.

Зазначається, що зв'язок з ними зник у вівторок близько 20:00, йдеться на сайті ДПСУ.

"У той же час в російських засобах масової інформації з'явилося повідомлення про затримання представниками прикордонного управління ФСБ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону", - додають у Держприкордонслужбі України.

Тривають пошуки зниклих.

Нещодавно ДПСУ затримала у Борисполі велику партію медпрепаратів.