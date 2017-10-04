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Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник

На кордоні з Росією зникли двоє прикордонників, - ДПСУ

4 жовтня, 2017 - 13:56
Фото з архіву "Дня"

Держприкодонслужба повідомляє про зникнення двох прикордонників, які патрулювали ділянку українсько-російського кордону "Зноб - Новгородське" на Сумщині.

Зазначається, що зв'язок з ними зник у вівторок близько 20:00, йдеться на сайті ДПСУ.

"У той же час в російських засобах масової інформації з'явилося повідомлення про затримання представниками прикордонного управління ФСБ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону", - додають у Держприкордонслужбі України.

Тривають пошуки зниклих.

Нещодавно ДПСУ затримала у Борисполі  велику партію медпрепаратів.

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