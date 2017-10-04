На полігоні Рівненської області під час військових навчань помер контрактник

3 жовтня на Рівненщині під час проведення планових занять на одному з військових полігонів помер військовослужбовець військової служби за контрактом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади.

"Медична служба військової частини провела невідкладні реанімаційні заходи, які, на жаль, позитивних результатів не дали. За попередніми висновками, смерть наступила внаслідок гострої серцево-судинної недостатності", - йдеться у повідомленні.

Для з’ясування детальних обставин та причин, на місці події працює оперативна група військової служби правопорядку та поліції.

За фактом смерті військовослужбовця командиром військової частини призначене службове розслідування.

Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я.