На сході Сирії від авіаударів РФ загинули 38 цивільних, - правозахисники

Від авіаударів РФ загинули 38 мирних жителів, коли вони намагалися перетнути річку Євфрат, щоб уникнути боїв у східній провінції Дейр-Ез-Зор у Сирії.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

За даними спостерігачів, серед загиблих є дев'ять дітей.

Повідомляється, що цивільні намагалися переправитися через річку, щоб вирватися з районів, де сили режиму Башара Асада за підтримки росіян ведуть бої з ІДІЛ.

Монітори, які раніше заявляли про 20 загиблих від авіаударів, повідомляли, що серед загиблих є іракська сім'я.

Дейр-Ез-Зор межує з Іраком, і мирні жителі втекли в провінцію, щоб уникнути боїв проти ІДІЛ у власній країні.